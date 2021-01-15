Тегеран, , 08:40 — REGNUM 14 января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило планы Ирана по производству металлического урана с целью производства нового топлива для исследовательского реактора. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сегодня проинформировал государства-члены МАГАТЭ о последних событиях, касающихся планов Ирана провести НИОКР по производству металлического урана в рамках заявленной им цели разработки усовершенствованного типа топлива для тегеранского исследовательского реактора», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ранее иранские власти сообщили агентству, что нет никаких ограничений на осуществление научно-исследовательской деятельности, при этом модификация и установка соответствующего оборудования уже начаты на заводе по изготовлению топливных пластин в Исфагане.

Между тем постоянный посол Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что Исламская Республика инициировала разработку нового топлива для тегеранского реактора.

«Эта деятельность осуществляется в три этапа, и на первом этапе металлический уран производится с использованием природного урана», — сказал он, отметив: «Такая мера технически поставит Иран в число ведущих стран по производству новых видов топлива».