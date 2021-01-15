Тегеран, , 08:44 — REGNUM 14 января во время заключительного этапа учений «Эгтедар 99» иранские военно-морские силы идентифицировали и засекли иностранную подводную лодку, приближающуюся к району военных учений на побережье Индийского океана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Как сообщалось, подводная лодка должна была подойти к району военно-морских учений армии на побережье Индийского океана. Подводная лодка была замечена противолодочными вертолетами, но покинула этот район сразу же после того, как была осведомлена о ее обнаружении.

Двухдневные военно-морские учения «Эгтедар 99» стартовали 13 января утром. В учениях были испытаны крылатые ракеты класса «земля-земля», подводные лодки и летные подразделения ВМС Ирана. Кроме того, в ходе испытаний прошли учения иранского спецназа в прибрежных и морских районах, а также беспилотные и радиоэлектронные боевые операции.

Между тем, в начале января в северной провинции Семнан прошли первые крупные учения иранской армии с беспилотниками.