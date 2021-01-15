Тегеран, , 08:51 — REGNUM 14 января специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам заявил, что Иран и Азербайджан обладают большими возможностями для дальнейшего расширения сотрудничества в экономической сфере. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом Хосейн Амир-Абдоллахян заявил на встрече с послом Азербайджана в Тегеране Бунядом Гусейновым. Он также отметил готовность иранского парламента к расширению межпарламентских связей с Азербайджанской Республикой.

Указывая на поддержку Тегераном территориальной целостности Азербайджана во время карабахского конфликта, Амир-Абдоллахян выразил надежду, что окончание этого конфликта принесет мир и стабильность в регион.

«Иранские фирмы обладают большим инженерным потенциалом в строительном секторе и могут помочь Баку в восстановлении Карабаха», — сказал он, подчеркнув, что близость между Ираном и азербайджанскими районами дает иранским фирмам преимущество.

Гусейнов, в свою очередь, высоко оценил позицию лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи и других иранских официальных лиц относительно территориальной целостности своей страны, указав на необходимость укрепления двусторонних связей в различных областях.

«Такие соседи, как Иран, являются приоритетными для расширения экономических связей», — сказал он, выразив надежду, что уровень торговли между двумя государствами повысится с учетом подписанных двумя странами соглашений и достигнутых договорённостей.