Тегеран, , 08:55 — REGNUM 14 января заместитель министра сельского хозяйства Ирана и заместитель министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы призвали к расширению экономического и сельскохозяйственного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель Шахрох Шаджари и его коллега из Ганы Хабиб Тиджани провели переговоры в Аккре в присутствии посла Ирана Джерами. Оба высокопоставленных чиновника подчеркнули важность обмена ноу-хау и технологиями между двумя странами.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес двух стран.

Товарооборот Ирана с Африкой за первые семь месяцев иранского года (начиная с 20 марта 2020 года) составил 960 000 тонн товара (в стоимостном выражении около 180 миллионов долларов).

Экспорт Ирана в Гану, которая возглавляет рейтинг иранского экспорта в африканские страны, составил около 196 500 тонн на сумму 52,8 миллиона долларов.