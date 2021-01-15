Тегеран, , 09:27 — REGNUM 14 января министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что правительство построило около 64 больниц и передало их под контроль министерства здравоохранения, при этом 30 госпиталей в настоящее время находятся в стадии строительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эслами сделал эти замечания во время визита на строительную площадку больницы в Мехдишехре (провинция Семнан), к востоку от Тегерана. Он сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции министерство дорог и городского развития построило 13 больниц на 1100 коек.

Говоря о больнице Мехдишехра, министр подчеркнул, что, хотя строительство больницы не имело никакого прогресса в течение последних 14 лет из-за некоторых трудностей, задержка была компенсирована в прошлом году.

Иранский чиновник также сделал прогноз, что строительство больницы будет завершено к концу текущего иранского года (20 марта 2021 года).