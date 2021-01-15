Тегеран, , 09:33 — REGNUM 13 января генеральный советник Ирана в Нахичевани Сейед Ахмад Хоссейни и глава организации железных дорог Нахичеванской Автономной Республики Махер Алиев на встрече обсудили двустороннее сотрудничество в области железнодорожных перевозок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 января.

В ходе состоявшейся встречи глава организации железных дорог Нахичеванской Автономной Республики коснулся возникших возможностей в регионе по итогам окончания кризиса в Нагорном Карабахе касательно путей международного сообщения, выразив уверенность, что произошедшие события пошли на пользу всем странам региона, включая Азербайджанскую Республику и Исламскую Республику Иран.

Алиев подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию железнодорожных путей, строительство которых уже почти закончено, резко возрастет и объем транзита через иранские территории, при этом отметив:

«Соответственно, страны региона, включая Россию, Азербайджанскую Республику и республики закавказского региона, будут соединены через иранские территории с Бандар-Аббасом и другими иранскими портами, находящимися на побережье Персидского залива».

Он также сослался на недавнюю войну и освобождение спорных территорий между Азербайджанской Республикой и Арменией, утверждая: «Друзей у Азербайджана в этот тяжелый период времени было очень мало, однако Исламская Республика Иран вошла в их число».