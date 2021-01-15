15 января 2021 | Время чтения 8 мин

Чемпионат мира по хоккею 2021 года рискует стать одним из самых скандальных за всю историю проведения турнира. Международная федерация оказалась в политическом капкане, болельщики негодуют.

Георгий Шкловский, , 09:48 — REGNUM На фоне тривиальных белорусских новостей разгорается новый скандал: постсоветскую республику желают лишить права проведения 84-го Чемпионата мира по хоккею. Причём с такими требованиями выступают не только рядовые граждане Белоруссии, спортсмены и политики, но также соорганизатор ЧМ-2021 — Латвия.

Александр Лукашенко во время матча, 21 декабря 2019 года President.gov.by

В прошлом году престижный турнир собирались провести в Швейцарии, однако отменили из-за пандемии. В нынешнем году, утверждают эксперты ВОЗ и других организаций, ситуация с распространением коронавируса будет ещё хуже.

Тем не менее Международная федерация хоккея (IIHF) решила чемпионат проводить. По плану, он должен состояться весной одновременно в Латвии и Белоруссии.

Цели ясны, задачи определены, контракты подписаны, однако с реализацией запланированного возникли большие проблемы. Природа их не медицинская и не экономическая, а политическая.

Глава латвийской дипломатии Эдгар Ринкевич заявил: «Подтверждаю позицию Латвии, что проведение чемпионата мира в Минске совершенно неприемлемо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Мы ожидаем решение IIHF».

Европарламент призывал IIHF отказаться от проведения ЧМ-2021 года в Белоруссии. В заявлении депутатов сказано: «Мы настоятельно призываем IIHF, её национальные ассоциации и другие спортивные федерации занять твёрдую позицию и запретить Белоруссии принимать такие мероприятия и участвовать в них».

С такими же призывами к главе всемирной хоккейной федерации Рене Фазелю обратились правозащитные организации, «Европейская федерация журналистов» (EFJ) и многие другие. Белорусские граждане не дают спокойно вздохнуть администраторам аккаунтов IIHF в социальных сетях.

Все призывающие не проводить ЧМ-2021 года в Белоруссии указывают на известную всем проблему, порождённую во время президентской кампании 2020 года. Александр Лукашенко отправил в тюрьму своих основных соперников, после чего объявил себя победителем над «спойлерами» с невероятным результатом — более 80% по версии подчинённого ему же Центризбиркома.

Стихийный мемориал в память о погибших участниках протестных выступлений в Белоруссии около Красного Костёла (Симеона и Елены) в центре Минска на пл. Независимости © ИА REGNUM

С августа возмущённые граждане выходят на центральные улицы с мирными протестами. Они требуют новых президентских выборов — честных и законных, освобождения политзаключённых, прекращения массовых избиений и задержаний манифестантов, расследования пыток в учреждениях МВД, привлечения к уголовной ответственности убийц инакомыслящих и виновных во множестве других преступлений.

При подавлении протестных выступлений спецслужбы отключают Интернет, избивают и задерживают случайных прохожих, бросают их в переполненные изоляторы с антигуманными условиями, где происходит массовое заражение COVID-19. Такому же обращению подвергаются и иностранные граждане, особенно граждане России.

Европейскую общественность шокировало убийство минчанина Романа Бондаренко, оказавшегося свидетелем уничтожения протестной символики неподалёку от своего дома. Его жестоко избили местные тонтон-макуты. Через несколько часов молодой человек с разбитым черепом скончался в больнице.

Белорусская общественность считает напрямую причастным к смерти Бондаренко руководителя белорусской хоккейной федерации Дмитрия Баскова, с которым Фазель сфотографировался в обнимку на днях во время визита в Минск. Столь же близкие отношения он продемонстрировал перед телекамерами во время состоявшихся 11 января переговоров с Лукашенко.

Пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт, согласно многочисленным публикациям в прессе (в том числе телефонных разговоров с Басковым), является членом той же банды тонтон-макутов. Подозреваемые в убийствах нелояльных к Лукашенко граждан не только находятся на свободе, но даже не являются фигурантами уголовного дела.

В таких условиях IIHF предложено проводить Чемпионат мира по хоккею. Партнёром выступает созданный правительством Белоруссии оргкомитет.

Лукашенко делает вид, что повода для беспокойства нет. Своим указом он объявил 2021 год «годом народного единства». Признаков такового в Белоруссии даже не просматривается. Мало кого устраивает примирение при сохранении нынешней ситуации.

Президентская администрация рассматривает ЧМ-2021 с точки зрения имиджа. Не случайно этот больной вопрос известный белорусский хоккеист поднимает постоянно, везде и по любому поводу. Его озабоченность за относительно небольшие деньги разделяет прикормленное окружение.

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Выступление Александра Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» President.gov.by

Выступая 12 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальной премии деятелям культуры и искусства, а также премии «Белорусский спортивный Олимп», Лукашенко почти сразу перешёл к наболевшему. В своём докладе он отметил: «Здесь как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных (в том числе культурных) спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил «международникам», что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна!».

«Мы уже за многие-многие столетия и тысячелетия настоялись на коленях. Хватит! Мы встали с этих колен и будем твёрдо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто ещё тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится», — подчеркнул Лукашенко.

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Заявление про тысячелетнее стояние на коленях и намерение твёрдо стоять именно на своих ногах, видимо, из сферы легенд о «белорусской цивилизации». Лукашенко впервые заявил о ней на таком же мероприятии в 2012 году. Тогда тоже вовсю шла подготовка к Чемпионату мира по хоккею — первому в истории постсоветской Белоруссии. Минское чиновничество пребывало в нервозном настроении, что проявлялось и в речах, и в поступках.

Ныне обстановка ещё более напряжённая. Лукашенко сообщил собранным на церемонию: «И мы в переговорах с Рене Фазелем пришли к одному, что спорт должен мир объединять, а не разъединять. Выдержат они давление со стороны своих же политиков — мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии, если они этого не хотят. Уверен, что наша Белоруссия, красивая, гостеприимная и безопасная, — лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма, культурных идей. И мы готовы это сделать. Еще раз подчеркиваю: готовы вести в этом плане диалог с любыми силами — оппозиционными, не оппозиционными, — которые будут работать на то, чтобы в стране было лучше».

В пространной речи Лукашенко смешались в кучу спорт и политика, идеология и туризм, конституция и оппозиция. Причём оппозиционеров он постоянно называет «беглыми» — как какой-то крепостник.

Встреча Александра Лукашенко с Рене Фазелем President.gov.by

Обширное отступление докладчика от темы духовного возрождения явно указывает на чувствительность проблемы хоккейного чемпионата, который в Минске уже проводился — в мае 2014 года. Тогда прозападная оппозиция, как и сейчас, призывала к бойкоту ЧМ и переносу в более «демократическую» страну. В свою очередь чиновники не жалели сил и средств на организацию и проведение статусного мероприятия.

До сих пор нет полной калькуляции убытков от той политической акции, в которую представители официального Минска превратили мировой спортивный турнир. По итогам, как и после невразумительных «вторых евроигр» 2018 года, белорусские чиновники успокаивали налогоплательщиков тем, что прибыль была «имиджевой».

В финале 78-го ЧМ-2014 чемпионом мира стала сборная России. В нынешних обстоятельствах она могла бы принять чемпионат 2021 года на своей территории, заодно повысив статус Союзного государства России и Белоруссии. Цена вопроса по некоторым подсчётам — $20 млн, сущий пустяк даже для некоторых российских владельцев яхт. Фазель в хороших отношениях с ФХР.

Такое решение могло бы устроить почти всех. Прежде всего — белорусских налогоплательщиков, которых до сих пор никто не удосужился хотя бы опросить на тему целесообразности проведения ЧМ-2014 в их республике. Не устроил бы перенос чемпионата функционеров IIHF и окружение Лукашенко. Оно решительно нацелилось на «освоение» огромных бюджетных средств порядком обнищавшего, униженного и затерроризированного «народца» так называемой «Швейцарии Восточной Европы».