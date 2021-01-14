Москва, , 23:34 — REGNUM Экономические вопросы, геополитические темы, сотрудничество по космическому направлению обсудили сегодня, 14 января, на встрече в Москве российский и саудовский министры иностранных дел Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Москва и Эр-Рияд выразили «удовлетворение сложившимся уровнем партнёрства между Российским фондом прямых инвестиций и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии».

Стороны договорились и дальше сотрудничать «в сферах космоса и атомной энергетики». «Высказано обоюдное мнение в пользу сохранения дальнейшей плотной координации между Россией и Саудовской Аравией по ситуации на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК плюс+», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается также, что Лавров и глава МИД Саудовской Аравии «провели обстоятельную сверку часов» по ключевым темам ближневосточной повестки дня»: обсуждались Ливия, Сирия, Йемен, Ирак, Ливан, урегулирование арабо-израильских отношений.

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