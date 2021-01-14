Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Вашингтон внёс девять китайских компаний, ведущих деятельность в США, в список запрещённых для американских инвесторов. Об этом 14 января сообщило Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы Пентагона.

По информации агентства, в числе юридических лиц, включённых в чёрный список, оказались один из крупнейших в Китае производителей смартфонов и другой электронной техники Xiaomi, а также Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Сообщается, что американским инвесторам предписано вывести свои активы из попавших под санкции китайских компании в срок до 11 ноября 2021 года.

Как уточняется, санкции введены в рамках подписанного ранее президентом США Дональдом Трампом указа, который запрещает американским гражданам и юридическим лицам осуществлять инвестиции в компании, связанные, по мнению Вашингтона, с Вооружёнными силами КНР.

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