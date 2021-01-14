Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен и после сложения с себя президентских полномочий прилагать все усилия для прекращения войн с участием вооруженных сил США.

Об этом 14 января сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я всегда буду приверженцем прекращения бесконечных войн», — указано в заявлении Трампа.

«Уровень присутствия военных США в Афганистане стал самым низким за последние 19 лет. В Ираке и Сирии точно такой же самый низкий уровень присутствия военных за многие годы», — уточнил действующий президент США.

При этом, подчеркнул Трамп, в армию США и «в новое прекрасное снаряжение», было вложено $2,5 трлн из госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские полномочия Трампа прекратятся 20 января, когда состоится церемония инаугурации демократа Джо Байдена.

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