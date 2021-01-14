Иерусалим, , 22:55 — REGNUM Временным главой дипмиссии Израиля в Бахрейне назначен Итай Тагнер, сообщили 14 января в израильском МИД.

Заместитель министра иностранных дел Бахрейна Абдулла бин Ахмед Аль Халифа провёл встречу с Тагнером.

Израильский представитель выразил Аль Халифе признательность за проводимую Бахрейном политику, способствующую улучшению ситуации с безопасностью в Персидском заливе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль осенью минувшего года договорился о нормализации отношений с рядом арабских стран, в том числе с Бахрейном.

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