14 января 2021 | Время чтения 7 мин

Анаграммами, то есть перестановкой букв в слове или словосочетании, в результате чего получается новое слово или словосочетание, человечество баловалось очень давно. Иногда получалось просто здорово. Французский король Карл IX составил анаграмму на имя своей любовницы Мари Туше – «Мари Туше – Чарую Все» – и она (и любовница, и анаграмма) стала иконой изящества в европейской культуре. Нам, на Украине, до очаровательной Мари далеко, но с анаграммами тоже получается неплохо.

Марьян Сидорив, , 22:58 — REGNUM Бьют по святому, сукины дети! По трогательной заботе украинской власти о здоровье и самой жизни украинского народа. Беззаветные «Слуги Народа» ночи не спят, заботятся, «локдауны» придумывают. А тут кто-то взял, поставил слово в родительный падеж и получилось «локдауна» — «клоунада». И ведь попал «в десятку»!

Презервативы? Не-е-е, нельзя Segodnya.ua

По Кембриджскому словарю «локдаун» означает «чрезвычайная ситуация, при которой людям не разрешается беспрепятственно входить, выходить или перемещаться в здании или на территории из-за опасности». Наиболее известное значение термина lockdown (англ.: Запирать внизу) — это «ограничение заключенных», когда все заключенные заперты в своих камерах, чтобы предотвратить распространение беспорядков или волнений в тюрьмах или во время чрезвычайной ситуации.

Андрей Вознесенский когда-то написал для «Юноны и Авось»: «Российская Империя — тюрьма, но за границей та же кутерьма». Пришедший в современность из тюремных правил принцип локдауна пришелся очень ко двору нынешним правителям человеческих масс. И эти массы — что неуправляемых славян, что дисциплинированных китайцев, что чопорных англичан, что законопослушных немцев — бодро «заперли внизу», в своих местах постоянного обитания. И ограничили все то, что еще недавно называли правами человека. В первую очередь — свободу на передвижение.

Делают это убедительно, взвешенно, санкционно и, главное, молча. Правда, не везде. Еще во время первой волны коронавируса и первого карантина на Украине главный санитарный врач Виктор Ляшко не нашел ничего лучше, чем во всеуслышание заявить: в стране все, что можно, закрывали «не столько для влияния на эпидемиологический процесс, сколько для психологического эффекта на людей».

Но такой каминг-аут — это еще мелочь в сравнении с тем парад-алле нелепостей, который проходит сейчас, во время зимнего локдауна с 8 по (надеюсь) 24 января. И во главе шествия, конечно, гм…, «Индекс запрещенных товаров». Торговля которыми в магазинах запрещена. В Индексе 16 групп товаров, в том числе носки, книги, трусы, батарейки, средства для чистки обуви и так далее. Перед глазами просто вставал образ «украинца времен локдауна» — сидящего в темноте (осветительные приборы и лампочки нельзя), над грязной тарелкой (губки для мытья посуды нельзя), без трусов, без носков и в грязных ботинках (обувной крем нельзя).

И это еще лайт-вариант. Было хуже — к запрету предлагалась и бытовая химия, «помиловали» ее буквально в последний момент.

И это еще не все. На практике под запрет попали и презервативы. Мудрые евреи, да и не только они, потешаются вовсю: «Кажется, правительство слишком буквально восприняло слова президента, сказанные во время весеннего локдауна. Он тогда сказал, что нам всем есть чем заниматься на карантине — увеличивать население Украины» (Леонид Барац, спикер еврейской общины Киева).

Все эти несуразности были бы откровенно смешными, если бы не один тревожный момент. Похоже, что весь этот сценарий «Трусы и презервативы — лучшие друзья вируса» является дымовой завесой и средством превентивного противодействия накатывающему на Украину «кризису тарифов». Информационно-экспертной медиастае брошена кость карантинных благоглупостей — пусть тратят свой полемический пыл в возбужденных филиппиках и едком, но безрезультативном сарказме. Только бы держались подальше от того обильного финансового потока, который формирует для себя ЗЕленая власть.

С 1 января на Украине выросла для населения цена на газ, электроэнергию, отопление и холодную воду.

Газ — на январь 2021 года на Украине работает 55 поставщиков. Их предложения варьируются от 7 до 10,8 гривны за кубометр газа (средняя цена — 9,04 гривны). Изменение газовой цены проще всего определить по прайсу «поставщика последней надежды», сиречь компании, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. На Украине это «Нафтогаз». В декабре 2020 года его цена была 6,33 гривны за кубометр, на 2021-й было предусмотрено повышение до 7,65 гривны. То есть на 20,8%.

Отопление — с 1 января 2021 года цены на тепло от 23-х теплоэлектроцентралей по всей стране вырастут на 5,5−50% в зависимости от области.

Вода — с 1 января 2021 года цена на холодную воду для домохозяйств повышается в среднем на 19%.

Электроэнергия — до 2021 года стоимость электроэнергии для потребителей состояла из:

при условии объемов потребления до 100 кВт/ч — 90 копеек за 1 кВт/ч;

при условии объемов потребления более 100 кВт/ч — 1,68 гривны за 1 кВт/ч.

Но Украина, как известно, перешла на рыночные условия закупки и продажи электроэнергии. Точнее — выполнила одно из условий меморандума с МВФ. Поэтому льготный тариф убрали, что автоматически повысило платежку любого домохозяйства на 78 гривен в месяц. Домохозяйств на Украине, считается, около 16 миллионов, месяцев в году двенадцать, то есть «легким движением руки» из домохозяйских кубышек украинские лидеры хотят выгрести (если калькулятор не врет) 14 976 миллионов гривен. И это еще не всё: в связи с европейскими требованиями рыночного тарифа киловатт энергии может вырасти до 2,5 гривны.

Такие перспективы «достали» даже терпеливых украинцев, и в стране отчетливо проявились признаки «тарифного майдана». Пока это относительно немногочисленные акции протеста в виде перекрытия дорог и митингов под администрациями. Но география этих акций — от Черновицкой и Закарпатской областей на западе, до Харьковской на востоке страны, и уже видны попытки координации этих протестов.

Калорифер

Правительство было вынуждено реагировать, поэтому премьер Шмыгаль поручил органам «исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина». В результате возникли «снижение тарифа на 30% и цена в 6,99 гривны за кубометр, которая будет устанавливаться на период карантина для всех бытовых потребителей.

Сразу следует заметить, что:

Во-первых, «снижение» Шмыгаля высчитывается не от цены 2020 года, а от тарифов, определенных на 2021 год. То есть правительство в конце прошлого года специально подняло тарифы, сформировали геноцидные условия для населения, думали, что «прокатит», а когда «не прокатило», стали в гордую позу защитников бедных и страждущих. Причем поза-то фиктивная. Ведь даже «сниженная» цена на газ на 0,63 гривны выше, чем совершенно комфортная для правительства стоимость «поставщика последней надежды», то есть «Нафтогаза».

Во-вторых, речь идет только о газе: остальные затраты на тепло, воду и электроэнергию остаются «за бортом». А для большинства совладельцев (= жителей) многоквартирных домов плата за газ составляет 3−5% от стоимости платежки. Поэтому «фактически в феврале платежка подорожает на 1000 гривен, а снижение цены на газ даст скидку на 100 гривен» (Олег Попенко, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской горадминистрации).

В-третьих, президент Зеленский поспешил заявить, что «ограничения тарифной сетки — это идеология только карантинных мероприятий». То есть «снижение цены», если его можно будет так назвать, будет отменено сразу по окончанию карантина или отопительного сезона.

Все это означает, что очередной тур клептократического путешествия государства по карманам своих граждан не отменен, а только отложен. И «дымовая завеса» такой акции технически просто необходима — чтобы перевести внимание возбужденного населения с темы тарифов на тему носков, трусов и презервативов. И, кроме того, дать лидерам клептократии возможность противодействовать социальным протестам, когда это путешествие начнется. Ведь локдаун в конце концов отменят, тарифы поднимут, а социальная «коронапаника», стимулированная этим локдауном, останется. Как и карантинные ограничения. В том числе и «больше трех не собираться». Какие уж тут «массовые протесты» или, тем более, «тарифные» майданы?

Так что анаграмма «клоунада» «локдауна» не такая изящная, как у короля Карла IX, но тоже в полной мере отражает действительность. Хотя она не смешная. Но, что поделать, — просто клоуны бывают разные. Бывают смешные, как Юрий Никулин. Бывают грустные, как Леонид Енгибаров. Бывают солнечные, как Олег Попов. А бывает и клоун Пеннивайз, питающийся страхами детей.