Рим, , 22:03 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен в ближайшие дни выступить в парламенте с разъяснениями сложившейся политической ситуации, об этом он заявил на встрече с президентом Серджо Маттареллой в четверг, 14 января.

Предполагается, что Конте ответит на вопросы депутатов и сенаторов о правительственном кризисе 18 или 19 января.

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Оппозиция также призывает Конте как можно быстрее объясниться.

Если после выхода партии Маттео Ренци из коалиции большинства у нее больше нет, об этом должно быть сказано прямо, если же Конте удалось заручиться поддержкой других депутатов, об этом тоже следует сообщить, в любом случае страной не должно управлять «правительство-фантазм», заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини.