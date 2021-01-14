Донецк, , 22:00 — REGNUM Беспилотник ОБСЕ сбит украинскими военными в районе села Широкино, сообщает 14 января управление Народной милиции ДНР.

ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотникам миссии ОБСЕ, в результате чего один оказался сбитым. Это произошло несмотря на то, что украинских военных уведомляли о наблюдательных действиях ОБСЕ, запланированных на это время.

В ДНР отмечают, что ВСУ сбили беспилотник, чтобы ОБСЕ не могла отследить действий украинской стороны. Миссия ведёт мониторинг за соблюдением режима дополнительных мер контроля на линии разграничения в Донбассе, а ВСУ регулярно нарушают договорённости.

Кроме того, днём ранее, 13 января, ВСУ обстреляли другой беспилотник ОБСЕ в районе села Талаковка (Украина). Затем 14 января ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Ясиноватой (ДНР).

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