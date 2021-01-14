Москва, , 21:59 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter разблокировала официальный аккаунт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящее время страница доступна без ограничений.

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В микроблоге сообщается, что ограничения накладывались из-за возможной попытки взлома с территории США.

«Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что они ограничивали доступ из-за возможного нарушения безопасности из Вирджинии, США», — говорится в сообщении.

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