Приштина, , 22:01 — REGNUM Исполняющая обязанности президента и одновременно спикер парламента Косово Вьоса Османи и лидер косовской оппозиции, глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти 14 января торжественно заявили о намерении выступить с общим списком на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью коалиции Османи назвала изменение «ошибочного менталитета, который руководил страной».

Союзники по коалиции намерены представить общий список кандидатов в депутаты 16 января. В случае победы пост президента Косово намерена занять Османи.

Напомним, спикер парламента Косово Вьоса Османи стала и.о. президента Косово после ухода в отставку президента Хашима Тачи из-за подтверждения обвинения Специального трибунала по Косово. Османи вышла из Демократической лиги Косово, руководство которой вышло из коалиции с «Движением за самоопределение», и намерена создать собственную партию.

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