Минск, , 21:35 — REGNUM В минском офисе информационной компании БелаПАН прошёл трёхчасовой обыск. Он проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста Андрея Александрова — бывшего замдиректора оппозиционной информкомпании.

«Его проводили более 10 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома по поручению управления Следственного комитета по Минску. Изъяты некоторые рукописные записи, документы, около десятка жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки», — сказано в сообщении БелаПАН.

Белорусские правоохранители подозревают Александрова в совершении деяний, предусмотренных статьями 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), а также статьи 293 УК (массовые беспорядки). Ранее официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщала, что задержанный 12 января Александров «задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска».

Адвокат Сергей Зикрацкий не был допущен в офис под предлогом начавшегося обыска. В комментарии он отмечал: «Обыск проводят оперативные сотрудники в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета по Минску».

Главный редактор информагентства Ирина Левшина воздерживается от предоставления актуальной информации. Такую же позицию занимают белорусские спецслужбы и министерство информации.

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