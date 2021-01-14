Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Россия, Китай, Иран, КНДР, Куба и лично президент Венесуэлы Николас Мадуро официально признаны «враждебными иностранными государствами» и «враждебными лицами». Об этом сообщается в постановлении министерства торговли США, опубликованном 14 января на сайте ведомства.

Этот внутренний документ призван обеспечить ужесточение контроля за контрактами в сфере информационных технологий.

«Постановление обеспечит устойчивость в цепочках информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в эту устойчивость, и в целях исполнения этого постановления шесть иностранных правительств или неправительственных лиц: Китай, Россия, Иран, КНДР, Куба и венесуэльский политик Николас Мадуро определяются как враждебные», — указано в заявлении минторга США.

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