Ташкент, , 20:35 — REGNUM С 29-й годовщиной создания вооруженных сил Узбекистана поздравил народ республики ее президент Шавкат Мирзиеев. Об этом 14 января сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лидер республики считает этот день всенародным праздником, который олицетворяет высокие гражданские и морально-психологические качества солдат и офицеров. Сила и мощь армии, по словам Ш. Мирзиеева, — в преданности народу, единстве и сплоченности военнослужащих, в осознании их общей ответственности за безопасности родины. Целью, которую президент поставил перед армией, является обеспечение мира, безопасности в тех сложных международных условиях, которыми отличается наша современность.