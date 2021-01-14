Пекин, , 20:33 — REGNUM Продолжая отстаивать политику одного Китая, постоянное представительство КНР при ООН написало в своем Twitter сообщение о том, что любые попытки США бросить вызов этому основополагающему принципу двусторонних отношений обречены на провал. Об этом 14 января информирует Синьхуа в связи с телефонным разговором постпреда США при ООН Келли Крафт с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Ранее К. Крафт собиралась совершить визит в Тайбэй, но в последний момент поездка была отменена. Постпредство КНР обратило внимание американских коллег на недопустимость нарушения Устава ООН с провозглашенным в нем принципом уважения суверенитета и территориальной целостности.

Отметим, что с уходом из Белого дома Дональда Трампа К. Крафт покидает свой пост в ООН.