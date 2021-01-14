Москва, , 20:32 — REGNUM Свыше 200 беженцев сопроводили в Нагорный Карабах российские миротворцы за последние сутки, сообщает 14 января пресс-служба Минобороны РФ.

Российские миротворцы обеспечили возвращение в Нагорный Карабах еще 210 беженцев.

«За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 210 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49 264 человека», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, российские военные, осуществляющие круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе с 27 наблюдательных постов, констатировали соблюдение режима прекращения огня по всей линии соприкосновения.

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