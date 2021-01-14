Нью-Йорк, США, , 20:15 — REGNUM Голод в Йемене вызовет причисление Соединёнными Штатами «Ансар Аллах» (Йемен) к террористическим организациям, сообщил 14 января на заседании Совбеза ООН глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Бизли «Это буквально станет смертным приговором для сотен тысяч, если не миллионов, невинных людей в Йемене».

Он уточнил, что голодать в результате в Йемене станут 24 млн человек, то есть 80% населения: произойдёт катастрофа.

Этот призыв Бизли поддержал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, пояснив, что сейчас жителям Йемена помогают выжить поставки гуманитарной помощи международных организаций.

Но если йеменских хуситов объявят террористами, их работа с Йеменом будет парализована, добавил Лоукок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп четыре дня назад анонсировал планы включения «Ансар Аллах» в список террористических организаций. Москва призвала Вашингтон отказаться от этого шага.

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