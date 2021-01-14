Москва, , 20:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует США поучиться открытости проведения выборов у Киргизии и Казахстана.

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"Соединенным Штатам Америки можно было бы поучиться у Киргизии, у Казахстана», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что депутаты Госдумы в рамках и ПА ОДКБ и СНГ находились в Казахстане, в Киргизии в качестве наблюдателей за выборами, которые происходили в этих государствах.

«И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми», — добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе состоялись выборы парламента в Казахстане, а также выборы президента в Киргизии.