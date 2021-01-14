Москва, , 20:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан сделать осознанный выбор в вопросе прививки от коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он сообщил о том, что сделал прививку и поделился ощущениями.

«Перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали», — отметил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса