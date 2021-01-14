Москва, , 20:06 — REGNUM Растет число депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, сделавших прививки от коронавируса, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день у нас переболело более трети, ну, и растёт количество тех, кто делает прививки. Поэтому, как только перевалит за 50−60% количество тех, у кого есть антитела, можно будет уже говорить уверенно, что мы защищены и будем дальше работать, не боясь, что если вдруг появится инфекция и кто-то заболеет», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также напомнил о решении постепенно открывать Госдуму для посещений, и в первую очередь для журналистов.

В 2019 году Госдуму посетили 6 млн человек, привел Володин цифру.

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