Москва, , 20:03 — REGNUM Госдума на следующей неделе приступит к обсуждению законопроектов, в приоритете — реализация послания президента РФ и инициативы в рамках реализации новых положений Конституции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас 1 тысяча 230 законодательных инициатив, они все разной степени готовности, потому что 266 из них уже приняты в первом чтении, и мы готовимся рассматривать их во втором чтении, два законопроекта уже приняты во втором чтении, и дальше уже ведём диалог на предмет их рассмотрения в третьем чтении, это непросто», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в приоритет для рассмотрения будут вынесены законы, которые мы должны принять во исполнение послания президента, а также нижняя палата парламента продолжит работу над законопроектами, направленными на реализацию новых положений Конституции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено в середине февраля 2021 года.

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