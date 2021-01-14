Нью-Йорк, США, , 20:00 — REGNUM Вашингтону следует отказаться от планов внести «Ансар Алла» в список террористических организаций, сообщил 14 января на заседании Совбеза ООН российский постпред при ООН Василий Небензя.

По его словам, если организацию йеменских хуситов объявят террористической, это осложнит гуманитарную ситуацию в Йемене и сведёт на нет «ооновские усилия, имеющие целью запустить переговоры противоборствующих сторон», то есть хуситов и правительства республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что США планируют внести «Ансар Алла» в список террористических организаций.

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