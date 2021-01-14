Киев, , 19:56 — REGNUM Украина, Грузия и Молдавия являются наиболее амбициозными восточными партнерами ЕС, что надо учесть при реализации проекта «Восточное партнерство», заявил 14 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как информирует пресс-служба украинского МИД, такое заявление Кулеба сделал после переговоров с министрами иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чоко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский дипломат отметил важность того, что три государства говорят с ЕС одним голосом, «который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку».

«Восточное партнерство» должно быть инструментом, который способствует реализации европейских стремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», — подчеркнул Кулеба.

Как говорится в сообщении МИД Украины, главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности, в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.

Также дипломаты совместно подчеркнули важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» — «учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности партнеров».

ИА REGNUM напоминает, что 12 января в ходе визита в Киев президент Молдавии Майя Санду и глава Украины Владимир Зеленский сделали совместное заявление, в котором отметили, что исходя из европейских устремлений стран и европейского выбора\ народов, они подтверждают интерес к углублению регионального сотрудничества для реализации стратегических целей наших государств относительно полноправного членства в ЕС.

«Мы также подтверждаем свою готовность продолжать наши усилия и общую координацию ради укрепления стратегического значения инициативы «Восточное партнерство», основанной на принципе дифференциации и учета европейских амбиций стран-партнеров, особенно в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства» 2021 года. Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества «ЕС + 3 ассоциированных партнера» и призываем ЕС углубить диалог и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции», — отмечалось в документе.