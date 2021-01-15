Вашингтон, , 01:05 — REGNUM По словам Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, настало время сделать регламент, по которому общаются и официально обращаются к народу американские депутаты, «гендерно нейтральным». О том, почему такой момент наступил именно сейчас и что это означает для США в целом, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

«Гендерная нейтральность» Палаты представителей означает, что ее представителям будет запрещено при исполнении обязанностей употреблять слова, указывающие на принадлежность к женщинам или мужчинам, прежде всего, конечно, «мать» и «отец». Эта инициатива кажется дикой для многих политиков и общественных деятелей в самих США, особенно на фоне массы других проблем, требующих решения. Но, похоже, в данном «безумии есть система» и Палата представителей станет всего лишь экспериментальной площадкой, откуда «нейтральность» начнет расползаться по США.

Приход к власти демократов, не погнушавшихся для своей победы средствами, которые еще недавно казались вовсе непристойными для США, означает для команды Байдена развернуться в идеологическом плане на всю катушку. Так что приучение соотечественников к «гендерной нейтральности» это еще, вероятно, только начало ультралиберального идеологического «банкета». Читайте статью Елены Паниной «Без отца и матери: что означает «гендерно нейтральный» Конгресс США?».