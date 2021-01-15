Вашингтон, 15 января 2021, 01:05 — REGNUM По словам Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, настало время сделать регламент, по которому общаются и официально обращаются к народу американские депутаты, «гендерно нейтральным». О том, почему такой момент наступил именно сейчас и что это означает для США в целом, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Paladin for Congress

«Гендерная нейтральность» Палаты представителей означает, что ее представителям будет запрещено при исполнении обязанностей употреблять слова, указывающие на принадлежность к женщинам или мужчинам, прежде всего, конечно, «мать» и «отец». Эта инициатива кажется дикой для многих политиков и общественных деятелей в самих США, особенно на фоне массы других проблем, требующих решения. Но, похоже, в данном «безумии есть система» и Палата представителей станет всего лишь экспериментальной площадкой, откуда «нейтральность» начнет расползаться по США.

Приход к власти демократов, не погнушавшихся для своей победы средствами, которые еще недавно казались вовсе непристойными для США, означает для команды Байдена развернуться в идеологическом плане на всю катушку. Так что приучение соотечественников к «гендерной нейтральности» это еще, вероятно, только начало ультралиберального идеологического «банкета». Читайте статью Елены Паниной «Без отца и матери: что означает «гендерно нейтральный» Конгресс США?».