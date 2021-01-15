Вашингтон, 15 января 2021, 04:00 — REGNUM Интересно, что не все американские католики принесли свои голоса кандидату в президенты Джо Байдену, громогласно заявившему о своем католицизме. Как планируют противостоять байденизму трампистски настроенные католики США, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Исторически США, основанные бежавшими из Европы протестантами, не жаловали католицизм как таковой, поэтому победа, которую приписывают кандидату-«католику» Джо Байдену необычна даже с этой стороны. Но «авторитаризм» и «расизм», эти ярлыки, которые удалось навесить на сторонников Трампа, выдвинули вперед альтернативные группы населения США, среди которых, разумеется, оказались и католики.
Впрочем, те католики, которые не пожелали следовать за подозрительными успехами Демпартии, также не остались в тени. Оказалось, что богатая Америка, переметнувшись на сторону «социалиста» Байдена, оставила на стороне Трампа Америку «пролетарскую». Кто же они, католики, поддержавшие Трампа? Читайте статью Станислава Стремидловского «Католический трампизм даст бой Байдену и Ватикану».