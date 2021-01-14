Киев, , 19:36 — REGNUM Обращение в правительство и в Совет нацбезопасности и обороны Украины направил украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой ввести запрет на поставки в страну электроники из России, сообщили 14 января в пресс-службе ведомства.

Нацсовет добивается запрета на импорт российских устройств, позволяющих принимать медиасообщения через интернет. Делается это для того, поясняет ведомство, чтобы жители страны не смогли смотреть телеканалы и социальные сети, запрещённые на Украине.

Также Нацсовет призвал украинские организации не покупать российскую электронику. Напомним, запрещены к вещанию на Украине Первый канал, «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ и ряд других телеканалов.