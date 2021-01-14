Киев, , 19:02 — REGNUM Украинская власть готова к компромиссам с Россией, заявил 14 января экс-президент Украины Леонид Кравчук, передаёт НСН.

Он сказал, что Киев не хотел бы «искусственно создавать какие-то сложности» с водоснабжением Крыма. Кроме того, у Украины есть желание добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

По словам украинского деятеля, являющегося представителем Украины на переговорах в Контактной группе по Донбассу, Киев не всегда бывает прав на сто процентов.

Кравчук «Но Украина готова к компромиссам».

Политик заявил, что на Украину нельзя давить, чего-то от неё требовать в жёсткой форме и обвинять её. Он назвал такой стиль переговоров с Киевом «дорогой в глухой угол». Также Кравчук добавил по теме Крыма, что его воссоединения с Россией не признали в мировом сообществе.

Напомним, в 2014 г., после воссоединения Крыма с Россией, Киев перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Этот канал обеспечивать 90% потребностей Крыма.

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