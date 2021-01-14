Москва, , 18:27 — REGNUM Ситуация на Корейском полуострове стала предметом переговоров российского и американского дипломатов 14 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что телефонные переговоры состоялись между заместителем российского министра иностранных дел Игорем Моргуловым и первым заместителем американского госсекретаря, спецпредставителем США по Корее Стивеном Биганом.

Беседа была инициирована американской стороной. «Обсуждались ситуация вокруг Корейского полуострова и дальнейшие шаги вовлечённых государств по урегулированию всего комплекса проблем субрегиона», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, обе страны Корейского полуострова — Республика Корея и КНДР — продолжают наращивать свой военно-технический потенциал. Южная Корея является для США союзником, а Северная Корея — врагом.

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