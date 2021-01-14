Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Усиленный контроль за американскими технологиями вводится властями США с 16 марта 2021 г., чтобы они не были использованы разведками России, Ирана, Кубы, Китая, Венесуэлы, говорится 14 января в опубликованном заявлении минторга Соединённых Штатов.

Говоря о противниках из сферы военной разведки, глава минторга Штатов Уилбур Росс заявил, что в их руки не должны попадать американские секреты — поскольку враги, извлекая выгоду, используют эти сведения «для поддержки дестабилизирующей деятельности».

Американский чиновник объявил, что Вашингтоном вводятся новые меры контроля над любыми технологиями США, а также действиями граждан страны, которые могли бы «поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками» вышеперечисленных стран, включая Россию, и государств, поддерживающих терроризм.

Отмечается, что Вашингтон новыми мерами решил защитить государство от шпионажа, а также от создания оружия массового поражения. Под защиту, в частности, подпадают сведения о ракетных системах, компонентах химического и биологического оружия, беспилотниках.