Сургут, Югра, , 18:06 — REGNUM В Югре отбор кандидатов в финальную гонку на пост главы Сургута начнётся утром 18 января. Ближе к вечеру пройдёт заседание городской думы, на котором выберут мэра экономической столицы ХМАО, сообщил «Сургутской трибуне» зампредседателя муниципального парламента Артём Кириленко.

На должность главы Сургута претендует 61 человек. Всего было 66 заявлений, но пять кандидатов забрали их в последний день приёма документов.

Кандидаты пройдут двухэтапный отбор. На первом проверяются документы, на втором проводится собеседование. Каждому кандидату даётся 20 минут, чтобы обосновать свои программы развития Сургута. Итоговое решение, допустить ли кандидата к финальному голосованию, принимает специальная комиссия, в которую вошли известные сургутяне и представители правительства ХМАО.

«Глава считается избранным, если в первый раз за него проголосует больше двух третей от установленной численности депутатов. И, если ни один кандидат не проходит с первого раза, предусмотрено второе голосование», — отметил Артём Кириленко.

Во втором туре, если появляется данная необходимость, участвуют претенденты, набравшие большинство голосов депутатов.