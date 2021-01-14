Тегеран, , 17:59 — REGNUM Иран официально сообщил об установке на одном из своих ядерных объектов оборудования для создания металлического урана — одного из основных элементов ядерного оружия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным МАГАТЭ, его инспекторы были допущены на ядерное предприятие в Исфахане, а 13 января Тегеран официально их уведомил, что «модификация и установка необходимого оборудования для указанной деятельности по исследованию и разработке уже начались».

При этом постпред Ирана при МАГАТЭ Казем Гариб Абади заявил, что для получения металлического урана на первой стадии будет использоваться природный уран, и подчеркнул, что это поднимет Иран до уровня «государств, добившихся прогресса в производстве новых видов топлива».

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