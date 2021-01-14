Москва, , 20:20 — REGNUM Признание недоказанным ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014—2015 годах со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) стало поводом для появления множества комментариев в интернете. Граждане поделились своей точкой зрения 14 января в социальной сети Facebook.

«Короче, юрисдикция России признана, преступления не обнаружены», — пишет Voldemar V.

Многие пользователи пришли к мнению, что в Европе появляется всё больше адекватных людей, способных взглянуть на ситуацию с точки зрения закона и справедливости. Они уверены, что ситуация вырисовывается не в пользу Украины.

«Читайте между строк. Европа репу чешет. Мир меняется. И не в пользу истца», — считает Ирина П.

Но нашлись и те, кто отметил, что только некоторое число претензий со стороны Украины было отклонено ЕСПЧ. Граждане думают, что суд найдёт за что прицепиться к России.

«Вообще-то суд частично принял иск и будет рассматривать», — написал Николай Ф.

Отдельные пользователи считают, что, несмотря на дальнейшее рассмотрение дела, для жителей Крыма в вопросе принадлежности их территории была поставлена точка. Граждане уверены, что крымчане остались с Россией навсегда.

«Ну, суд, конечно, может рассматривать, на то он и суд. Совсем другое дело — реальное положение дел. Если люди на самом деле интересуются, то публикаций о жизни в Крыму и свидетельств очевидцев, в том числе и иностранцев, предостаточно. Против правды идти трудно. Можно, конечно, но это очень заметно. И как сказал уже, похоже, бывший госсек Помпео: «Россия не та страна, у которой можно что-то забрать», вот в этом главная суть. Особенно учитывая, что Крымчане считают себя гражданами России», — поделилась мнением Margarita S.

Напомним, 14 января ЕСПЧ счёл недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014—2015 годах.