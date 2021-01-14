Париж, , 17:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон ответил отказом на петицию о перемещении останков французских поэтов Поля Верлена и Артюра Рембо в парижский Пантеон, где покоятся великие деятели науки, культуры и политики Франции.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 14 января, президент Франции, несмотря на поддержку петиции со стороны министра культуры Розлин Башло, прислушался к мнению семьи Рембо, которое заключается в том, что останки поэта не должны покидать его родного города Шарлевиль-Мезьер.

«Я не хотел бы идти против воли, выраженной семьей покойного. Прах Артюра Рембо перемещен не будет», — говорится в письме Макрона адвокату семьи Рембо.

Напомним, двоюродная правнучка Рембо — Жаклин Тессье-Рембо — и ассоциация «Друзья Рембо» выступили против петиции. «Рембо не начал свою жизнь вместе с Верленом и не закончил ее вместе с ним. Это всего лишь несколько лет его юности», — пояснила дальняя родственница поэта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр культуры Франции Розлин Башло поддержала петицию по переносу останков французских поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена в Пантеон.

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