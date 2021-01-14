Загреб, 14 января 2021, 17:46 — REGNUM Посол Хорватии Веселко Грубишич 14 января во время визита в черногорский город Тиват по приглашению председателя муниципалитета Желько Комненовича заявил, что страна хочет наладить долгосрочные хорошие отношения с Черногорией и что официальный Загреб заинтересован в процветающей Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.
Посол Хорватии особо подчеркнул важность прогресса Черногории в процессе европейской интеграции и активного участия местных общин в подаче заявок на финансирование из европейских фондов.
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