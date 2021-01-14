Загреб, , 17:46 — REGNUM Посол Хорватии Веселко Грубишич 14 января во время визита в черногорский город Тиват по приглашению председателя муниципалитета Желько Комненовича заявил, что страна хочет наладить долгосрочные хорошие отношения с Черногорией и что официальный Загреб заинтересован в процветающей Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Тиват — это город, где проживает наибольшее количество членов хорватской национальной общины Черногории, и мы привержены открытому и интенсивному сотрудничеству с хорватскими представителями». Комненович

Посол Хорватии особо подчеркнул важность прогресса Черногории в процессе европейской интеграции и активного участия местных общин в подаче заявок на финансирование из европейских фондов.

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