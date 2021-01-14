Москва, 14 января 2021, 17:25 — REGNUM Требования Москвы расследовать нападения на российских журналистов Вашингтоном фактически игнорируются, написала 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Российский дипломат привела данные правозащитного портала The US Press Freedom Tracker, согласно которым количество нарушений прав журналистов в Соединённых Штатах в прошлом году приблизилось к тысяче.
Она привела в пример применение американской полицией нервно-паралитического газа к журналисту РИА «Новости» в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае минувшего года. Затем в июне резиновыми пулями полиции Штатов была ранена журналистка «Спутника».
Далее, в июле, сотрудники американской полиции избили съёмочную группу Первого канала и разбили камеру в городе Портленде (штат Орегон), а в октябре от рук бандитов пострадали корреспонденты Первого канала в штате Филадельфия, и за это нападение никто не ответил.
Российский дипломат напомнила о регулярных задержаниях приезжающих из России журналистов в аэропортах США — начиная с 2018 г.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова посоветовала властям США заняться проблемами СМИ на своей территории и не переживать за свободу слова в России.
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