Ставрополь, , 17:23 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в пятерку антилидеров по уровню эффективности региональной власти. Согласно VIII рей­тингу эф­фек­тив­но­сти управ­ле­ния, под­го­тов­лен­ному Агент­ством по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций (АПЭК) по итогам 2020 года, Ингушетия заняла в этом списке 83-е место, Северная Осетия — 82-е.

В пятерку лидеров вошла Чечня, занимавшая шестое место по итогам 2019 года. Карачаево-Черкесия оказалась на 63-м месте. Ее показатели существенно снизились по сравнению с 2019 годом, по итогам которого она занимала 36-е место.

Эффективность управления власти оценили позитивно в Кабардино-Балкарии, которая поднялась с 73-е на 66-е место. Ставрополье утратило два пункта, опустившись с 57−58-го на 60-е место. А позиции Дагестана ухудшились сразу на девять пунктов — он занял 72-е место, опустившись за год с 63-го.

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