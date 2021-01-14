Минск, , 16:53 — REGNUM Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» планирует взять на вооружение Белоруссия, сообщил 14 января журналистам командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Голуб «Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооружённых С-300, на новые комплексы С-400 и «Панцирь-С».

Добавим, что о планах Минска поставить С-400 на вооружение известно не первый год.

Напомним, весной 2016 г. российское командование заявило, что Москва и Минск полностью завершили формирование объединённой системы ПВО в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

К этому времени в Белоруссию поступил на безвозмездной основе четвёртый дивизион ЗРК С-300 ПС. В республике находится 16 дивизионов С-300, включая С-300ПС и С-300В.

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