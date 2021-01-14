Вашингтон, , 20:39 — REGNUM За последние пять лет самым ленивым и наименее впечатляющим поступком в Вашингтоне была ненависть к Дональду Трампу. Это не требует никаких усилий. Вот почему демократы, объявившие импичмент президенту во второй раз за его единственный срок, чувствуют себя невпечатляющими, пишет Эдди Скарри в издании Washington Examiner.

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Если есть что-то, что может произвести впечатление в данный момент, так это то, что один человек заставил целую политическую партию и все средства массовой информации думать о нем каждую свободную минуту. «Буквально через несколько минут после инаугурации Трампа демократы готовили свой импичмент. У них даже не было проблемы, но они обещали, что найдут ее», — пишет Скарри.

Так что удивляться «дважды» импичменту не стоит. Но, говорит Скарри, надо признать, что в отличие от первой попытки, второй импичмент имел некоторое содержание. Сторонники Трампа кинулись на захват Капитолия, полагая, что у них есть одобрение президента. Это — действительно проблема, и если бы это произошло раньше во время пребывания Трампа на посту президента, у него было бы время объяснять, почему его нельзя отстранить. Но раньше этого не случилось. Это случилось за две недели до того, как он должен был покинуть Белый дом.

«Отсутствие времени делает голосование в Палате представителей легкомысленным, ненужным и очевидно политизированным. Одним словом, дешевым», — считает комментатор.