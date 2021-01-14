Москва, , 16:34 — REGNUM Декларируемые Вашингтоном демократические ценности подорваны блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях, написала 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Она сравнила решение американских интернет-платформ блокировать аккаунты Трампа — действующего главы государства — с ядерным взрывом в кибер-среде: «Не столь страшны разрушения, сколь последствия».

Захарова «Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты «Даркнета», так и поборники жёсткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция».

Комментируя заявление официального русскоязычного представителя Госдепа Андреа Калан от 13 января 2021 г. о том, что Штаты «обеспокоены репрессиями в России в отношении независимых СМИ и чувствуют тревогу в связи с недавними поправками в Закон «Об иностранных агентах»», Захарова посоветовала Вашингтону заняться «своей страной».

«чувствуете тревогу в связи с действиями России» , то это не означает, что проблема, действительно, в нас». Захарова «А если постоянно, то это не означает, что проблема, действительно, в нас».

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225118564660932

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января администрация Twitter заблокировала учётную запись Трампа, заявив, что и впредь будет блокировать любые его учётные записи.

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