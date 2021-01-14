Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Вопрос развития территорий обсудит губернатор Ростовской области Василий Голубев на площадке Гайдаровского форума, который начался сегодня, 14 января, в Москве. Глава региона приглашён на мероприятие в качестве эксперта, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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«Темой панельной дискуссии, в которой 15 января примет участие Василий Голубев, станет развитие территорий — «От города к агломерации», — уточнили в пресс-службе губернатора.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках работы Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» участники обсудят в том числе экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблемы рынка труда и другие.