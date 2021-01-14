Киев, , 16:09 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом сообщил 14 января член комитета Сергей Демченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, что Рада вернулась к рассмотрению этого вопроса после значительного перерыва — соответствующий президентский законопроект №1017 был внесен в парламент еще 29 августа 2019 года.

«После годового перерыва комитет по вопросам правовой политики вернулся к рассмотрению… и дал зеленый свет на уменьшение состава народных депутатов Украины с 450 до 300». Теперь очередь только за голосованием парламента», — заявил Демченко.

Депутат уточнил, что этот законопроект необходимо принять не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной рады (то есть минимум 300 депутатов), и тогда уже в следующем составе парламента будет не более 300 народных избранников.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос о сокращении числа депутатов в Раде был вынесен на всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября 2020 года. По данным организаторов, подавляющее большинство участников опроса поддержало инициативу, за этот шаг проголосовали 95% респондентов.

В Верховной раде нынешнего созыва работают 422 народных депутата (остальные 28 парламентариев по законодательству должны быть избраны от Крыму и Донбасса).