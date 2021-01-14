Джакарта, , 16:03 — REGNUM Вопрос об индонезийских гражданах, работающих на китайских кораблях, был поднят министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Китая Ван И, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди заявила, что помимо признательности Китаю за сотрудничество, оказанное при рассмотрении дел индонезийских моряков, глава МИД Индонезии также попросила Ван И обратить внимание на ряд проблем, с которыми сталкиваются индонезийские граждане на китайских кораблях.

«Прошу обратить внимание на несколько нерешенных вопросов, включая возвращение застрявших индонезийских граждан, урегулирование трудовых прав, улучшение безопасных и благоприятных условий труда», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии во время встречи с главой МИД Китая подчеркнула важность поддержания стабильности в регионе Южно-Китайского моря.

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