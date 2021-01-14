Москва, , 15:59 — REGNUM Решение Вашингтона о включении хуситов в список террористов может негативным образом отразится на процессе политического урегулирования в Йемене. Об этом сегодня, 14 января, в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что он хотел бы, чтобы политический процесс не пострадал.

«Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться, — сказал глава МИД РФ. — Сегодня в ходе переговоров мы приветствовали позицию Саудовской Аравии, которая выступает за подлинную инклюзивность политического процесса по Йемену с участием хуситов».

При этом, как заявил глава МИД Саудовской Аравии, он не считает, что решение США «не будет иметь такого негативного воздействия на этот политический процесс, какое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что Соединённые Штаты решили включить хуситских повстанцев в Йемене, в частности движение «Ансар Аллах», в список террористических организаций. Это повлечет за собой блокировку всех активов организации в США, а также запретит американским юридическим и физическим лицам вести бизнес с его фигурантами.

Как заявили осведомлённые источники агентства Reuters, такое решение США может осложнить усилия по мирному урегулированию в Йемене. Также из-за этого могут быть сорваны мирные переговоры под эгидой ООН.

В свою очередь хуситы заявили о готовности ответить на эти планы США.