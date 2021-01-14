Киев, , 16:01 — REGNUM Слухи о тайной вакцинации украинских бизнесменов и чиновников следует воспринимать как фейк, пока не появятся доказательства обратного. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 14 января в интервью «Интерфакс-Украина».

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами», — сказал он.

По словам чиновника, официально на Украину ни одна вакцина не попадала.

«Я не верю, что кто-то что-то завёз. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки — 70 градусов», — добавил Ляшко.

Напомним, после появления информации о «подпольной» вакцинации украинской элиты западной вакциной, неофициально завезённой из Израиля, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обратился к правоохранителям с требованием расследовать данную информацию.

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