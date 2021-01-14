Киев, 14 января 2021, 16:01 — REGNUM Слухи о тайной вакцинации украинских бизнесменов и чиновников следует воспринимать как фейк, пока не появятся доказательства обратного. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 14 января в интервью «Интерфакс-Украина».
По словам чиновника, официально на Украину ни одна вакцина не попадала.
Напомним, после появления информации о «подпольной» вакцинации украинской элиты западной вакциной, неофициально завезённой из Израиля, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обратился к правоохранителям с требованием расследовать данную информацию.
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