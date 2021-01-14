14 января 2021 | Время чтения 5 мин

С вечера 13 января Италия находится в странной ситуации: правительство в стране есть, но правительства в стране нет. Политический кризис на фоне пандемии не устраивает почти никого — и тем не менее затянется, вероятно, надолго.

Сергей Гуркин, , 18:47 — REGNUM Вечером 13 января лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци объявил, что оба представляющих его партию министра выходят из состава правительства. Так завершились многомесячные споры Ренци с коллегами по коалиции. Экс-премьер, всё это время угрожавший инициировать роспуск правительства в случае, если коллеги не начнут к нему всерьез прислушиваться, выполнил наконец свои «обещания».

Правительство Италии

Но законы в Италии запутанны, и формально выход министров какой-либо партии из состава правительства не означает выхода самой этой партии из коалиции. Другими словами, формально коалиция в Италии по-прежнему есть, хотя, учитывая месяцы пререканий и нынешнее решение Ренци, фактически коалиции нет.

Сейчас в состав правящей коалиции входят леволибералы из Демократической партии, отколовшаяся от них партия Ренци, популисты из «Движения 5 звезд» и несколько мелких либеральных партий. В обеих палатах парламента их перевес над правой оппозицией (Маттео Сальвини, Джорджа Мелони, Сильвио Берлускони) незначителен, но он есть.

Маттео Сальвини Governo.it

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в сентябре 2020 года. Инициатором выступил Ренци. Без его небольшой фракции коалиция теряет большинство; пользуясь этим, он требовал от коллег принимать его версии решений по ключевым вопросам. Это не устраивало ни либералов, ни популистов. Наблюдатели упрекали Ренци в беспардонном использовании своей «золотой акции», а сам Ренци говорил, что руководствуется, наоборот, чувством ответственности и не хочет содействовать принятию решений, с которыми не согласен.

В нынешней ситуации формальный глава государства президент Серджо Маттарелла после переговоров со всеми заинтересованными сторонами может выбрать один из нескольких путей выхода из кризиса. Он может разрешить премьер-министру Джузеппе Конте собрать новое правительство из тех же партий. Он может разрешить партиям создать новую коалицию в нынешнем созыве парламента. Наконец, он может инициировать досрочные выборы.

Ни один из этих путей не выглядит гладким. Повторная договоренность либералов и популистов с Ренци после нескольких месяцев шантажа и выхода министров из правительства выглядела бы неприлично. Без Ренци большинство они теряют. Объединяться в нынешнем составе парламента им больше не с кем: попытка приманить к себе «умеренного» Берлускони не увенчалась успехом, а вариант альянса с Сальвини или Мелони даже не рассматривался.

Но и правые не могут собрать коалицию без либералов и популистов. Они утверждают, что это возможно (часть популистов перейдет к ним, и формальное большинство будет получено), но такая конструкция выглядит хлипко. О временном «широком правительстве», собранном из всех сразу, время от времени поговаривают, но без особенной веры. Наконец, проведение выборов — вопрос не одного дня, а стране с летящей вниз экономикой, по-прежнему жесткими ограничениями и непобежденным коронавирусом сейчас только такого кризиса и не хватало.

Коронавирус в Италии

Сформированное в сентябре 2019 года правительство леволибералов и популистов всегда выглядело странным. Начать с того, что популисты получили свои фантастические по итальянским меркам 34% на выборах благодаря тому, что критиковали «истеблишмент», то есть либералов. Либералы, в свою очередь, клялись, что никогда не будут дружить с популистами. Полтора года назад о взаимной неприязни вдруг забыли: сами стороны утверждают, что ради спасения страны, их оппоненты — что ради обретения министерских кресел.

Предшественником нынешнего правительства «Конте-бис» было первое правительство Конте, составленное из популистов и партии Сальвини. К этому правительству было много вопросов, но никто не может поспорить с тем, что свои основные обещания оба участника коалиции выполнили. Сальвини на посту главы МВД резко снизил поток нелегальных мигрантов. Популисты начали выплачивать «пособие по гражданству» всем малоимущим. Деятельность правительства была спорной, но хотя бы было о чем спорить.

А вот либералы с популистами сделать за полтора года ничего не успели. Осенью 2019 года они занимались отменой решений, принятых по инициативе Сальвини. Также они успешно протащили через Брюссель проект дефицитного бюджета вопреки нормам ЕС (предполагается, что в обмен на политическую лояльность). Но на этом всё. Дальше начался коронавирус.

Казалось бы, для правительства кризис — это не только опасности, но и возможности. Какие угодно промахи можно списывать на беспрецедентные темпы падения ВВП, на полное отсутствие туристов, на карантин. Можно выбрать стратегию и на все вопросы отвечать «а без нас вообще бы всё пропало». Вместо этого, в течение года либералы и популисты пререкались по каждому вопросу и затягивали каждое решение — от введения ограничений до распределения денег. С самыми печальными последствиями как для здоровья нации, так и для экономики.

Сильвио Берлускони alessio85

Нынешняя ситуация выглядит патовой. Ни правые, ни леволибералы, ни популисты не могут создать коалицию в одиночку — не хватит голосов. Лучше всего дела обстоят у правых, но и им никто из социологов не обещает 50%. Объединяться никто ни с кем тоже не может, а что бывает, когда альянс коня и трепетной лани все-таки заключается, убедительно показало нынешнее правительство.

Все политики говорят, что из кризиса нужно выходить как можно быстрее и как можно быстрее вспомнить про госдолг, переваливший за 150% ВВП, про экономику, ушедшую из нуля в минус, про миллионы бедных и миллионы безработных, про стоящие на краю пропасти туристическую и ресторанную отрасли. С этим согласны все, но кризис только затягивается.

Единственный сценарий, позволяющий прекратить перманентный кризис — получение правыми на выборах пусть незначительного, но большинства. Но более вероятными выглядят другие варианты, которые предполагают продолжение бесконечных обсуждений каждого вопроса с переходом на личности и припоминаниями всей долгой и запутанной истории политических отношений. У давних демократических традиций есть свои недостатки.